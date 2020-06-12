Росія відгризає суверенітет України шляхом "паспортизації" – США в ОБСЄ

Сполучені Штати занепокоєні спробами уряду РФ відмежуватися від відповідальності за конфлікт на Донбасі та його зусиллями "відгризти" суверенітет України шляхом видачі російських паспортів.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 11 червня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми занепокоєні спробами російського уряду відмежуватися від відповідальності за конфлікт на сході України та його триваючими зусиллями з відгризання суверенітету України через кампанію "паспортизації", - заявив він.

Американський посол вказав на те, що раніше російські державні ЗМІ повідомили про видачу 187 240 паспортів жителям так званої "Луганської народної республіки" та "Донецької народної республіки", а ще 98 тисяч заявок – на стадії обробки. При цьому, член російської Держдуми Віктор Водолацький спрогнозував, що до кінця року ще 600-800 тисяч жителів України отримають російські паспорти.

"Ми закликаємо Росію припинити цей процес, що підриває перспективи миру та стабільності шляхом імплементації Мінських домовленостей", - заявив Гілмор.

Крім того, очільник місії США при ОБСЄ наголосив на відсутності суттєвого прогресу з виконання домовленостей, досягнутих під час Нормандського саміту у Парижі 9 грудня 2019 року. Вітаючи взаємне звільнення в’язнів він вказав на те, що "інших конкретних кроків не було вжито". І зокрема, не було вжито заходів, які б наближали до всеосяжного припинення вогню, які, за рішенням лідерів Нормандського формату, який лідери Росії та України хотіли втілити до кінця 2019 року.

"Керівництво України неодноразово демонструвало політичну волю до віднаходження мирного та дипломатичного врегулювання конфлікту, але Росія зволікає та ухиляється, просуваючи фальшивий наратив про те, що вона є лише спостерігачем у конфлікті, а не його активним учасником. А це насправді є зміною позиції", - підкреслив американський дипломат.

Нагадаємо: з 2018 року окупаційна адміністрація РФ із залученням "посадовців" установ у сферах освіти, медицини, соціального захисту розпочала процес видачі "паспортів" місцевим мешканцям окупованих територій Донбасу. За попередніми даними, лише у так званій "ЛНР" паспорти, ймовірно, отримали понад 200 тисяч осіб.