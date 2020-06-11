Кулеба про подвійне громадянство: Маємо знайти рішення, але не з агресором

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що в Україні потрібно знайти збалансоване розв'язання питання щодо можливості запровадження подвійного громадянства.

Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що стосується подвійного громадянства. Це питання викликає дискусії, є певні люди, які підтримують цю ідею, які не підтримують. Я особисто вважаю, що ми маємо знайти збалансоване рішення, тому що у нас з початку 90-х років, коли ухвалювалася Конституція і запроваджувалося правило про єдине громадянство, ситуація докорінно змінилася", - зазначив Кулеба.

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Він наголосив, що за цей час мільйони українців виїхати за кордон, стали громадянами інших держав, але досі допомагають Україні та бажають також залишатися її громадянами.

Водночас він зауважив, що подвійне громадянство неприпустиме для державних службовців та представників влади. Також міністр підкреслив, що жодної мови про нього не може бути з державою-агресором.

"Я як міністр закордонних справ, як людина, яка бачить цю проблему, хочу наголосити, що ми в Україні маємо знайти збалансоване рішення для цього, щоб оці українці, які розсипані зараз по всьому світу, щоб вони мали можливість не розривати зв'язок з Батьківщиною", - сказав Кулеба.

Разом з тим він додав, що така позиція щодо подвійного громадянства є його особистою думкою.