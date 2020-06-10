Кулеба розповів про інновації в отриманні українських віз для іноземців

МЗС ініціювало зміни, які зроблять процес отримання українських віз для іноземців сучасним та зручним.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє пресслужба МЗС.

“Знайомство з Україною іноземця, який планує подорож, починається з отримання української візи. Іноді це взагалі перша зустріч з Україною. Враження від цієї зустрічі повинні бути якомога більш позитивними. Це має бути зустріч із сучасною прогресивною країною. Нова процедура також підвищить рівень безпеки подорожуючих”, - заявив Кулеба.

Нововведення дозволять закордонним дипломатичним установам оформлювати українські візи з використанням сучасних цифрових технологій збору біометричної інформації (відцифрованих відбитків пальців рук та відцифрованого образу обличчя).

Приведення процедури до найкращих світових стандартів дозволить гармонізувати законодавство у міграційній сфері та підвищить зручність і безпеку подорожей іноземців до України. Зміни також оптимізують взаємодію МЗС з іншими державними органами.

Як повідомлялося, 10 червня, Кабмін підтримав ініціативу МЗС, яка зробить оформлення українських віз для іноземців зручним і сучасним, а також підвищить безпеку подорожуючих. Ініціатива МЗС передбачає внесення змін до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства». Найближчим часом відповідний проєкт закону буде внесений на розгляд Верховної Ради.