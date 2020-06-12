Міністру оборони призначили заступника

Кабінет міністрів призначив Ігоря Халімона заступником міністра оборони.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п’ятницю.

Як зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Халімон пройшов необхідні співбесіди та спецперевірки.

Згідно з опублікованою на сайті НАЗК електронною декларацією ще кандидата на посаду заступника міністра оборони, підприємець Халімон має акції в компаніях Inary Inc, яка знаходиться у США, та Waisell в ОАЕ.

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Також йому належать 50% корпоративних прав ТОВ “SKI Holding” у Словаччині та 100% ТОВ “Insouciance” в Чехії.

Халімон також був засновником та керівником двох ТОВ – “Безпека МХП” та “МХП-безпека”.