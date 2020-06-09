Зеленський представив нового керівника Служби зовнішньої розвідки

Президент Володимир Зеленський представив колективу Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) новопризначеного голову – Валерія Кондратюка.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Відмінна професійна підготовка, високий рівень освіти, значний управлінський досвід, набутий за час роботи на керівних посадах у воєнній розвідці, органах безпеки, на дипломатичній службі та в інших державних органах, дозволяють Валерію Віталійовичу Кондратюку успішно виконувати весь спектр відповідальних завдань для нашої країни", – сказав Зеленський.

Він висловив переконання, що під керівництвом Кондратюка Служба зовнішньої розвідки посилить свою спроможність захищати національні інтереси в умовах гібридної війни проти України.

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Президент також вручив новопризначеному голові СЗР службове посвідчення.

На церемонії були присутні Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Андрій Таран, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

Як повідомлялося, Указ про призначення Валерія Кондратюка головою Служби зовнішньої розвідки України Президент підписав 5 червня.

Фото: Офіс Президента