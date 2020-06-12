Євросоюз нагадав, що ТКГ складається з Росії, України та ОБСЄ

Європейський Союз закликав Тристоронню контактну групу досягти відчутного прогресу на шляху до мирного врегулювання з дотриманням суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу щодо агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, виголошеній під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми закликаємо ТКГ, у складі представників від Росії, України та ОБСЄ, досягти відчутного прогресу у своїх обговореннях щодо поновлення повного та всеосяжного режиму припинення вогню, визначення подальших пунктів пропуску та ділянок розведення, обміну пов’язаними з конфліктом особами та щодо оновленого плану розмінування", - йдеться у заяві.

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У Євросоюзі зазначили, що просування переговорів в рамках ТКГ та Нормандського формату, які ЄС повністю підтримує, є особливо важливими в той час, коли збільшується напруження.

"Відновлення повного суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів є ключем для стійкого врегулювання конфлікту", - наголошується у заяві.

При цьому, в ЄС позитивно оцінили рішення України збільшити своє політичне представництво в ТКГ.

"Ми віддаємо належну керівництву України за його конструктивний підхід та політичну волю до переговорів про припинення конфлікту та закликаємо Росію діяти так само, у тому числі в рамках Тристоронньої контактної групи", - заявили в Європейському Союзі.

Нагадаємо: російська пропаганда постійно намагається представити переговори в ТКГ таким чином, як ніби їх веде Україна з так званими "ДНР" та "ЛНР", а Росія там є посередником, як і ОБСЄ.