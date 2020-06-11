Кулеба подякував США за оборонну допомогу Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував американській стороні за рішення про затвердження повного пакету оборонної допомоги нашій країні й підкреслив, що це додає ефективності в захисті від російської агресії.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства написав на офіційній Twitter-сторінці 11 червня.

"США залишаються стратегічним партнером та справжнім другом України. Я вдячний за рішення про виділення $250 млн військової допомоги в 2020 році на навчання, спорядження та консультативні зусилля, що допомагає Україні ефективніше захищатися від російської агресії", - підкреслив український міністр.

Як повідомляв Укрінформ, американський Конгрес за рекомендаціями Пентагону затвердив повною мірою пакет допомоги Україні на 2020 рік у сфері безпеки та оборони на суму 250 млн дол. за програмою USAI. Це передбачає надання ЗСУ, серед іншого, засобів контрбатарейної боротьби, транспортних засобів, медичного обладнання, здійснення підготовки підрозділів українського війська.

Водночас окремий акцент цього року здійснюється на підтримці ВМС Збройних сил України, що дуже важливо в умовах агресивної поведінки РФ в акваторіях Чорного і Азовського морів.