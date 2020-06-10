Україна щодня відбиває кібератаки з сусідньої країни — Данілов

Україна щодня відбиває кібератаки з сусідньої країни і розуміє, що цей кібернаступ буде спрямований не лише на Україну, але й на інші держави.

Про це заявив секретар Ради національної і оборони Олексій Данілов під час зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс, йдеться на сторінці РНБО у Facebook.

"Україна щодня відбиває кібератаки з сусідньої країни, і ми розуміємо, що цей кібернаступ буде спрямований не лише на Україну, але й на інші держави. Ми готові ділитися цим досвідом з нашими стратегічними партнерами", - сказав Данілов.

Секретар РНБО також зазначив, що "наявність ядерної зброї сьогодні не є запорукою безпеки держав, боротьба переноситься у кіберпростір, і ми маємо бути готові до цих викликів".

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили поточну безпекову ситуацію в Україні та світі, зокрема, в контексті російської агресії на сході України, а також розглянули широке коло питань двостороннього співробітництва, приділивши особливу увагу розширенню співпраці у сфері кібербезпеки.

Данілов висловив подяку британській стороні за надану допомогу у складні для нашої країни часи протидії зовнішній агресії та пандемії.

Своєю чергою, посол Великої Британії в Україні запевнила у незмінності підтримки України у її боротьбі за відновлення суверенітету та територіальної цілісності та висловила готовність Британії надавати Україні підтримку, зокрема, під час розробки національної стратегії кібербезпеки, а також поглиблювати співпрацю у напрямку розбудови кібербезпекових спроможностей.

Сторони домовились про подальшу активізацію співробітництва між двома державами.

Фото: РНБО