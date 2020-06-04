Данілов про Росію: Це штучне утворення, яке рано чи пізно розвалиться

Голова РНБО Олексій Данілов вважає, що Російська Федерація все життя займатиметься з'ясуванням стосунків зі своїми країнами-сусідами, однак сама рано чи пізно розвалиться.

Таку думку він озвучив в програмі "Є питання" на "24 каналі".

"Це штучне утворення, яке свого часу було зібрано так само під кулеметами. Ніхто там за власної волі туди не заходив, це збірна територія, яка рано чи пізно розвалиться... Ми маємо так само розуміти, що це не станеться так швидко, як би нам цього хотілось, але те, що це буде за нашого життя – це 100%", – переконаний голова РНБО.

За його словами, Росія все життя мала зовнішнього ворога. Спершу це були США, НАТО, Грузія, а зараз Україна.

"Путін – це людина, яка, скажімо так, може приймати ті чи інші рішення в Росії одноосібно. Звичайно, в нас є певні зобов'язання, є певне розуміння, але в мене є розуміння, що крім Володимира Путіна розмови по цих питаннях ми ні з ким так фундаментально не можемо вести", – додав він.

Як раніше повідомляло агентство, Україна закликала верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин Ламберто Заньєра негайно відреагувати на репресивні та дискримінаційні дії російської влади щодо української громади на території РФ.