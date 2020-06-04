Україна порушила в ОБСЄ питання дискримінації українців у Росії

Україна закликає верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин Ламберто Заньєра негайно відреагувати на репресивні та дискримінаційні дії російської влади щодо української громади на території РФ.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 4 червня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Делегація України занепокоєння відсутністю регулярного звітування верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин про ситуацію з національними меншинами у Російській Федерації. Ми стурбовані репресивною практикою та дискримінацією з боку російської влади по відношенню до українських громадських організацій та активістів", - заявив Цимбалюк, звертаючись до присутнього на засіданні Заньєра.

Зокрема, він вказав на закриття єдиної в Росії Бібліотеки української літератури, а також заборону діяльності Світового конгресу українців на території РФ.

Очільник місії України при ОБСЄ наголосив, що ці дії "обумовлені кампанією з розпалювання антиукраїнських настроїв у цій країні та становлять серйозну загрозу збереженню та розвитку національної ідентичності, культурних та мовних потреб української громади в Росії".

"Ми знову закликаємо верховного комісара негайно звернути увагу на ці хвилюючі тенденції, вивчити ситуацію в країні та вжити кроки, щоб закликати Російську Федерацію повністю виконувати відповідні зобов'язання ОБСЄ щодо національних меншин", - наголосив Цимбалюк.

Як повідомлялося, у липні 2019 року влада Росії визнала Світовий конгрес українців «небажаною організацією», заявивши, що діяльність організації становить «загрозу основам конституційного ладу і безпеки Росії». Крім того, у 2018 році в Москві завершили процес закриття Бібліотеки української літератури. Частину фондів бібліотеки передали в Бібліотеку іноземної літератури, ще частину викинули.