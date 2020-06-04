Стабільному розвитку країн Балтії можуть завадити тільки імперські амбіції Росії - експерт

Таку думку висловив в інтерв'ю Укрінформу угорський експерт Шандор Фьолдварі.

«Мій підсумковий висновок - всі три балтійські республіки, нарівні зі скандинавськими державами, вже можна відносити до Північної Європи, яка в цілому перевищує середньоєвропейський рівень. Зараз країни Балтії випереджають нас, східноєвропейські країни, за багатьма показниками», - сказав Фьолдварі.

При цьому, за його словами, важливо враховувати, який шлях був пройдений. Країни Балтії фактично були в стані колонії СРСР, в той час як східноєвропейські країни в рамках соціалістичного табору мали більший ступінь автономії, зазначив експерт.

Читайте також: Дуда назвав будівництво Baltic Pipe та безвіз зі США найважливішими здобутками свого терміну

На його думку, стабільному розвитку економіки й демократичної системи Балтії можуть завадити тільки імперські амбіції Росії, «оскільки російська політика полягає в досягненні домінування над іншими країнами настільки, наскільки їй це дозволять». Тому важливо враховувати, що забезпеченню безпеки найбільше сприяє європейська інтеграція. І найважливішим завданням є «потужний союз від Балтійського моря до Чорного - проти загроз Росії», - наголосив експерт.

Шандор Фьолдварі - відомий угорський історик і політолог, учасник багатьох міжнародних конференцій з проблем безпеки. Країни Балтії до кола його наукових інтересів входять вже понад тридцять років.