Дуда назвав будівництво Baltic Pipe та безвіз зі США найважливішими здобутками свого терміну

У міжнародній сфері найважливішими здобутками за неповні п’ять років президентства Анджея Дуди в Польщі є посилення безпеки країни, будівництво Балтійського потоку та скасування віз для поляків щодо поїздок до США.

Про це Дуда сказав у ефірі Польського радіо з нагоди п'ятиріччя від обрання його президентом Польщі.

“В 2014 році вибухнула війна в Україні, і в 2015 році було величезне відчуття загрози потенційної російської агресії, в основному проти балтійських країн”, - заявив Дуда.

Він підкреслив, що у ранзі президента він активно долучився до результатів Варшавського саміту НАТО в липні 2016 року, коли було прийнято рішення про посилення передової військової присутності Альянсу на східному фланзі, зокрема у Польщі.

Президент РП наголосив, що потрібно зробити усе можливе, аби переконати світ: Польща не є російською зоною впливу.

Дуда повідомив, що після завершення у 2022 році будівництва газопроводу Балтійський потік (Baltic Pipe), яким газ з шельфу Норвезького моря постачатиметься до Польщі, Варшава самостійно вирішуватиме, чи купувати газ в Росії.

Президент РП також зазначив, що йому вдалося переконати президента США Дональда Трампа у необхідності скасування віз для поляків, і це було зроблено в листопаді 2019 році.

Читайте також: Дуда подякував Зеленському за вишиванку

У внутрішній політиці здобуткам він назвав, зокрема, зниження пенсійного віку у країні (60 років для жінок, 65 років для чоловіків) і реалізацію низки соціальних ініціатив, наприклад програми “500+” (доплата 500 злотих, а це понад 3,2 тис. грн, за кожну дитину в сім’ї).

Як повідомлялося, у другому турі президентських виборів 24 травня 2015 року Дуда з 51,55% голосів підтримки переміг чинного на той час президента Броніслава Коморовського, який набрав 48,45%. Свою п’ятирічну президентську каденцію Дуда розпочав 6 серпня 2015 року.