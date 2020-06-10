Конституційний суд об'єднав два "земельні" подання в одну справу

Конституційний суд об'єднав у одне провадження два подання народних депутатів щодо конституційності проведення земельної реформи.

Відповідне рішення ухвалила Велика палата КСУ, інформує пресслужба суду.

Зазначається, що Велика палата Конституційного суду на пленарному засіданні напередодні розглядала питання про об’єднання конституційних проваджень у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів щодо конституційності закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" та окремих положень Земельного кодексу України та у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів щодо конституційності закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" в одне конституційне провадження.

"Постановлено ухвалу Конституційного суду України про об’єднання конституційних проваджень", - йдеться у повідомленні на сайті суду.

Як повідомлялося, 4 травня 2020 року до КС надійшло подання 48 народних депутатів щодо конституційності закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення".

Зазначається, що суб’єкт права на конституційне подання вважає, що оспорюваний закон не відповідає низці статей Конституції України.

15 травня поточного року до КС надійшло подання 53 народних депутатів щодо конституційності закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення".

Подання направили депутати від ОПЗЖ Василь Німченко і Наталія Королевська.

31 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

28 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав його.

Документ передбачає формування законодавчого поля для запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Закон дасть змогу забезпечити реалізацію конституційних прав громадян на вільне розпоряджання своєю власністю та створить прозорі умови для набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення громадянами України.

Законом передбачено, що з 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів можуть набувати виключно громадяни України. З 1 січня 2024 року таку можливість отримають юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тисяч гектарів землі. Заборонено продаж державних і комунальних земель. Відповідно до закону, питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на референдумі.