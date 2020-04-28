Уповноважений Президента каже, що земельні закони мають скасувати сотні корумпованих дозволів

Суть земельної реформи полягає не в скасування мораторію на продаж, а в наведенні ладу у земельних відносинах.

На цьому наголошує Уповноважений Президента з земельних питань Роман Лещенко у блозі на НВ.

"Земельна реформа — це не про зняття мораторію і не про розпродаж землі. Це про наведення ладу в земельних відносинах", - написав Лещенко.

Він додав, що земельна реформа має включати десять базових земельних законів, які унеможливлюють рейдерство, передають землі в розпорядження громад, усувають посадовців держгеокадастру від розпорядження державними і комунальними землями, удосконалять переважне право українського орендаря на викуп землі, створюють фонд гарантування кредитів малим фермерам та фонд розвитку сільських територій, надають доступне фінансування аграріям через механізм компенсації кредитної ставки, запроваджують державний фінансовий, екологічний, антимонопольний контроль за землями.

Також Лещенко зауважує, що земельні закони мають впроваджувати дерегуляцію землеустрою та скасувати сотні корумпованих дозволів, створити національну інфраструктуру геопросторових даних, заповнити «білі плями» в кадастрі, встановити оподаткування кожного гектара української землі, а також надати фермерам на пільгових умовах викупити пів мільйона гектарів землі, яка перебувала у них на праві користування з 1991 року.

"Вже сьогодні в умовах пандемії, всім стало зрозуміло, що аграрії це — сила, яка може врятувати країну від економічної кризи. Це не просто 20% ВВП та половина валютної виручки країни, це локомотив, який дасть поштовх до розвитку інших галузей економіки. І підписаний президентом України сьогодні закон — це лише початок шляху" - зауважив Лещенко.

Уповноважений Президента також наголосив, що земельна реформа — це живий організм, який постійно повинен вдосконалюватись та доповнюватись.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» № 552-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 31 березня 2020 року.

Документ передбачає формування законодавчого поля для запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення.

Закон дає можливість забезпечити реалізацію конституційних прав громадян на вільне розпоряджання своєю власністю та створити прозорі умови для набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення громадянами України.

Зокрема, законом передбачено, що з 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів можуть набувати виключно громадяни України. З 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тисяч гектарів землі. Заборонено також продаж державних та комунальних земель.

Відповідно до підписаного закону, питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на референдумі.