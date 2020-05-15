"Земельний" закон у Конституційному суді оскаржила ще одна група депутатів

До Конституційного суду України надійшло подання 53 народних депутатів щодо конституційності Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення".

Про це інформує пресслужба суду.

Подання направили депутати від ОПЗЖ Василь Німченко і Наталія Королевська.

Автори клопотання просять суд визнати закон таким, що не відповідає Конституції.

Варто зазначити, що це вже друге подання щодо конституційності цього закону.

Раніше, 4 травня, до КС надійшло подання 48 народних депутатів щодо конституційності закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" та окремих положень Земельного кодексу.

Як повідомлялося, 31 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

28 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав його.

Документ передбачає формування законодавчого поля для запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Закон дасть змогу забезпечити реалізацію конституційних прав громадян на вільне розпоряджання своєю власністю та створить прозорі умови для набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення громадянами України.

Законом передбачено, що з 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів можуть набувати виключно громадяни України. З 1 січня 2024 року таку можливість отримають юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тисяч гектарів землі. Заборонено продаж державних і комунальних земель. Відповідно до закону, питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на референдумі.