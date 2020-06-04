Програма діяльності уряду потребує доопрацювання з урахуванням пандемії – Зеленський
Укрінформ
Програма діяльності Кабінету міністрів потребує доопрацювання, оскільки вона була розроблена ще до пандемії коронавірусу та не враховує запровадження обмежувальних заходів і втрат економіки.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Хмельницької області, повідомляє пресслужба глави держави.
«Програма уряду була розроблена, але ніхто не очікував коронавірусу. Тому він (Прем’єр-міністр Денис Шмигаль – ред.) звернувся до людей і сказав: у нас коронавірус, карантинні заходи, і програма уряду повинна була змінитися через COVID-19. Треба її оновити», – зазначив Зеленський.
Президент також розповів, що Прем’єр-міністр сам попросив Верховну Раду відправити програму діяльності уряду на доопрацювання.
Як повідомлялося, Верховна Рада у четвер відправила на доопрацювання Програму діяльності Кабінету Міністрів України. Відповідне рішення підтримали 245 народних депутатів.