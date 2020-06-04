Рада підтримала президентський законопроєкт про “злодіїв у законі”

Верховна Рада у повторному другому читанні ухвалила закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою" (№2513).

Закон підтримали 236 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначається у пояснювальній записці, документ розроблено з метою припинення діяльності злочинних спільнот, учасників таких спільнот, притягнення до кримінальної відповідальності "злодіїв у законі", а також інших учасників злочинних спільнот та осіб, причетних до створення та функціонування таких злочинних.

Закон доповнює статтю 28 "Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією" Кримінального кодексу України частиною п'ятою, визначивши, що злочин визнається вчиненим злочинною спільнотою, якщо він скоєний стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб (п'ять і більше), учасником, організатором, керівником та/або координатором якої є "злодій у законі". Також в даній частині статті пропонується визначити поняття "злодій у законі".

Вносяться також зміни до статті 43 "Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи, злочинної організації чи злочинної спільноти" Кримінального кодексу України, що забезпечуватиме виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності злочинної спільноти.

Запропоновано нову редакцію статті 255 "Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній" Кримінального кодексу, що покликана вдосконалити механізм притягнення осіб до кримінальної відповідальності.

Так, статтею 255 ККУ передбачається, що створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами - караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Участь у злочинній організації карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

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Зазначені дії, вчинені службовою особою з використанням службового становища, - караються позбавленням волі на строк від восьми до тринадцяти років з конфіскацією майна.

Створення злочинної спільноти, тобто об’єднання двох чи більше злочинних організацій, керівництво такою спільнотою - караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Зазначені дії, вчинені особою, яка здійснює злочинний вплив або є особою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі "злодія в законі", - караються позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Згідно з законом, звільняється від кримінальної відповідальності особа, крім організатора або керівника злочинної організації, за вчинення злочину, передбаченого частиною другою або третьою цієї статті, якщо вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні цього злочину добровільно повідомила про створення злочинної організації або участь у ній та активно сприяла її розкриттю.

Закон також доповнює Кримінальний кодекс статтею 255-1 "Встановлення або поширення злочинного впливу", а також статтею 255-2 "Організація, сприяння у проведенні або участь у злочинному зібранні (сходці)".

Так, організація або сприяння у проведенні злочинного зібрання (сходки) представників злочинних організацій або організованих груп, або осіб, які здійснюють злочинний вплив, для планування вчинення одного або більше злочинів, матеріального забезпечення чи координації злочинної діяльності, у тому числі розподілу доходів, одержаних злочинним шляхом, або сфер злочинного впливу, а також участь у такому зібранні (сходці), у тому числі з використанням засобів зв’язку, - караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Звільняється від кримінальної відповідальності особа, крім організатора злочинного зібрання (сходки), за вчинення злочину, передбаченого частиною першою цієї статті, якщо вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні цього злочину добровільно повідомила про цей злочин, а також активно сприяла його розкриттю.

Законопроєкт ініційований Президентом України.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.