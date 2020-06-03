Комітет Ради рекомендував законопроєкт про гральний бізнес до другого читання

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив законопроєкт "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (№2285-д) та рекомендував його до розгляду в другому читанні.

Про це інформував член комітету Андрій Мотовиловець (фракція "Слуга народу"), повідомляє пресслужба партії "Слуга народу" у Facebook.

"Комітет практично одноголосно підтримав формування нового ринку і з консолідованою позицією просить підтримки Верховної Ради. Ми повністю готові виходити до зали на друге читання", – повідомив Мотовиловець.

Уточнюється, що кілька тисяч поправок, поданих до документа, об’єднані, тож якщо депутати підтримають це рішення, законопроєкт № 2285-д голосуватиметься за спеціальною скороченою процедурою.

Як повідомляв Укрінформ, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики в середу, 3 червня, почав розгляд у другому читанні законопроєкту №2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", до якого надійшло близько 3500 поправок.

Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у першому читанні 16 січня 2020 року.

Документ запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії. Також законопроєкт дозволяє розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три, чотири або п'ять зірок. Крім того, згідно з документом, резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України. Законопроєктом передбачається і регулювання "класичних" лотерей.