Зеленський схвалює призначення Ткаченка міністром культури та інформполітики

Президент України Володимир Зеленський схвалив кандидатуру Олександра Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики України.

Про це Зеленський сказав журналістам під час робочої поїздки на Хмельниччині, яку транслював Офіс Президента.

"Нормально, він досвідчена людина, ми з ним працювали багато років, він у цій галузі все своє життя", - зазначив Зеленський, коментуючи, як він оцінює кандидатуру Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики України.

Як повідомляв Укрінформ, уряд 3 червня зареєстрував у Верховній Раді подання на призначення народного депутата з фракції "Слуга народу", голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики.

4 червня Верховна Рада призначила Ткаченка міністром культури та інформаційної політики.

Ця посада була вакантною з 4 березня. Тоді парламент відправив у відставку Кабмін Олексія Гончарука та затвердив склад нового уряду на чолі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, в якому залишилися вакантними посади міністрів культури, освіти і науки, енергетики та захисту довкілля України.