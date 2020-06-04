Зеленський схвалює призначення Ткаченка міністром культури та інформполітики
Про це Зеленський сказав журналістам під час робочої поїздки на Хмельниччині, яку транслював Офіс Президента.
"Нормально, він досвідчена людина, ми з ним працювали багато років, він у цій галузі все своє життя", - зазначив Зеленський, коментуючи, як він оцінює кандидатуру Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики України.
Як повідомляв Укрінформ, уряд 3 червня зареєстрував у Верховній Раді подання на призначення народного депутата з фракції "Слуга народу", голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики.
4 червня Верховна Рада призначила Ткаченка міністром культури та інформаційної політики.
Ця посада була вакантною з 4 березня. Тоді парламент відправив у відставку Кабмін Олексія Гончарука та затвердив склад нового уряду на чолі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, в якому залишилися вакантними посади міністрів культури, освіти і науки, енергетики та захисту довкілля України.