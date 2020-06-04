Стефанішина назвала три пріоритети на посаді віцепрем’єра з євроінтеграції

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина назвала свої пріоритети на посаді.

Ольга Стефанішина вважає своїми пріоритетами на посаді перегляд Угоди про асоціацію з ЄС на основі національних інтересів України, перегляд умов фінансової співпраці з ЄС та налагодження взаємодії всіх гілок влади для сталості руху в напрямку ЄС і НАТО.

Про це вона заявила у виступі у Верховній Раді перед призначенням на посаду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Три основних пріоритети моєї роботи – це формування внутрішньої позиції України стосовно формату і обсягу перегляду політично і економічно Угоди про асоціацію, перегляд умов фінансування України не лише як країни, з якою співпрацює ЄС, адже ми говоримо про інтеграцію ринків, і третє – це налагодження взаємодії у форматі уряд-парламент-Президент стосовно розробки, ухвалення, реалізації та просування рішень у напрямку виконання Угоди (про асоціацію з ЄС. – Ред.) і Річних національних програм Україна-НАТО на основі національних інтересів України», - сказала Стефанішина.

Відповідаючи на запитання народних депутатів, вона також акцентувала на важливості забезпечення сталості бюрократичних процесів і налагодженої роботи попри зміну віцепрем’єр-міністрів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. «Я бачу це як пріоритет на цій посаді», - зазначила Стефанішина.

Вона також підкреслила, що європейська інтеграція є природним процесом для України, і важливо зробити так, щоб процес інтеграції до ЄС і НАТО "відбувався в першу чергу на основі національних інтересів України". "За умови злагодженої роботи всіх гілок влади, злагодженої роботи всередині уряду це можливо", - переконана Стефанішина.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила постанову №3584 про призначення Ольги Стефанішиної віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Рішення підтримали 255 народних депутатів.