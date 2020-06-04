Торговельні квоти з ЄС: Шмигаль назвав перше завдання для Стефанішиної

Серед завдань віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної будуть переговори з перегляду асоціації з ЄС щодо торговельних квот.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав у Верховній Раді під час розгляду питання про призначення Стефанішиної на посаду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вона (Стефанішина - ред.) висококласний спеціаліст, керувала урядовим офісом з європейської та євроатлантичної інтеграції України фактично три роки. Дуже глибоко занурена в тематику та розуміє, де ми пробуксовували в європейській інтеграції і як нам пришвидшуватися в цьому напрямку", - сказав Шмигаль.

Він додав, що перед Стефанішиною стоятиме завдання відновити роботу урядового офісу з координації євроінтеграції та здійснювати переговори про перегляд асоціації з ЄС щодо торговельних квот.

"Ще одне важливе і складне завдання, яке стоятиме перед новим віцепрем'єром - це проведення переговорів з нашими європейськими партнерами щодо перегляду угоди про асоціацію з ЄС, особливо в питаннях торговельних квот. Очікуємо у цьому питанні активної співпраці і з МЗС, і з парламентом, і з Офісом Президента. Це і є ключові завдання віцепрем'єр-міністра", - сказав він.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила постанову №3584 про призначення Ольги Стефанішиної віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Рішення підтримали 255 народних депутатів.