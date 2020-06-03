Лерос завляє, що передав у НАБУ докази "топкорупції" у Києві

Народний депутат Гео Лерос (фракція партії "Слуга народу") стверджує, що передав докази "топкорупції" у Києві до Національного антикорупційного бюро.

Про це він заявив з трибуни парламенту в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Два місяці тому я опублікував відеоматеріали, де рідний брат голови Офісу Президента торгував державними посадами. На сьогодні ніхто не покараний за ці злочини, Андрій Єрмак досі голова Офісу Президента. Сьогодні о 9 ранку в мене був брифінг біля НАБУ, де я надав безпрецедентні докази топкорупції у місті Києві. Де головою цього ОЗУ є Андрій Єрмак, є колега по нашій фракції і його кум, де Денис Комарницький, смотрящий за Києвом, направляє всі потоки через Андрія Єрмака, і зараз зосереджуються ці кошти на місцевих виборах", - заявив Лерос.

Він також закликав колег по фракції "не підтримувати ці корупційні зв'язки".

Як повідомлялося, 29 березня народний депутат Гео Лерос (фракція партії "Слуга народу") опублікував у Facebook кілька відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака обговорює зі співрозмовниками нібито питання призначення на державні посади.

Єрмак звернувся у зв’язку із оприлюдненим відео з його братом Денисом до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань, оскільки, за його словами, йдеться про сплановану акцію і питання національної безпеки.

У САП повідомили, що було відкрито кримінальне провадження за зверненням Лероса щодо отримання хабарів під час призначення на державні посади.

24 квітня у САП повідомили, що у справі, яка було зареєстрована за зверненням Лероса щодо отримання хабарів під час призначення на державні посади, було змінено кваліфікацію із зловживання впливом на шахрайство, і справу передали в поліцію.

ДБР відкрило провадження за заявою Єрмака щодо поширення матеріалів про нібито продаж державних посад.

Водночас, Президент Володимир Зеленський на пресконференції 20 травня назвав цю справу "порожньою" і заявив, що йому відомо, хто зробив запис і хотів його шантажуватии.