Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу за зверненням Лероса

Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ зареєструвати скаргу народного депутата Гео Лероса щодо вчинення кримінального правопорушення братом голови Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба ВАКС.

"Сьогодні, 2 червня, слідча суддя ВАКС частково задовольнила скаргу представника народного депутата IX скликання та зобов’язала уповноважену особу НАБУ внести до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення, про яке зазначалося у заяві. Суд також зобов’язав НАБУ розпочати досудове розслідування за цими фактами", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у суді, в заяві містилися дані та обставини щодо оприлюднених раніше відеозаписів, на яких нібито один із родичів високопосадовця Офісу Президента України здійснював "відбір" кандидатів на різноманітні посади в органи державної влади.

"Слід зазначити, що, постановляючи таке рішення, слідчий суддя не дає оцінку викладеним у скарзі фактам, а лише зобов’язує внести відповідну інформацію і розпочати досудове розслідування указаних фактів. Правова кваліфікація визначається органом досудового розслідування", - наголосили у ВАКС.

Як повідомлялося, 29 березня народний депутат Гео Лерос (фракція партії "Слуга народу") опублікував у Facebook кілька відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака обговорює зі співрозмовниками нібито питання призначення на державні посади.

Єрмак звернувся у зв’язку із оприлюдненим відео до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань, оскільки, за його словами, йдеться про сплановану акцію і питання національної безпеки.

У САП повідомили, що було відкрито кримінальне провадження за зверненням Лероса щодо отримання хабарів під час призначення на державні посади.

ДБР відкрило провадження за заявою Єрмака щодо поширення матеріалів про нібито продаж державних посад.

СБУ об'єднала два кримінальні провадження щодо Лероса в одну справу.