Закон про амністію активістів Майдану оскаржують у Конституційному суді

До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 50 народних депутатів щодо конституційності закону про амністію активістів Майдану.

Про це інформує пресслужба суду.

"Сьогодні, 2 червня 2020 року, до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Закону України «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України» від 21 лютого 2014 року № 743–VІІ.", - йдеться у повідомленні.

Подання направили нардепи від ОПЗЖ Василь Німченко, Григорій Мамка і Олександр Качний.

Автори клопотання просять суд визнати оскаржуваний закон неконституційним.

Як повідомлялося, Верховна Рада 21 лютого 2014 року прийняла закон про недопущення переслідування учасників акцій протестів, що передбачає позбавлення як кримінальної, так і адміністративної відповідальності всіх осіб, які були затримані під час акцій протестів.