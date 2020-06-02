Пандемія не може стати причиною для зняття санкцій з Росії - МЗС

Україна та Норвегія переконані, що пандемія коронавірусу не може стати причиною для зняття міжнародних санкцій проти Російської Федерації.

Про це йшлося під час телефонної розмови заступника міністра закордонних справ Василь Боднара з державним секретарем Міністерства закордонних справ Королівства Норвегія Аудуном Халворсеном, повідомляє пресслужба українського МЗС.

"Дипломати констатували високу динаміку політичного діалогу та домовилися й надалі здійснювати кроки, спрямовані на подальше зміцнення українсько-норвезького міждержавного партнерства", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що сторони обговорили поточний стан двостороннього співробітництва, зокрема, з урахуванням впливу пандемії COVID-19, відзначивши успішну взаємодію у поверненні громадян України та Норвегії у свої країни.

Боднар отримав запевнення норвезького колеги щодо подальшого сприяння Осло у захисті громадян України, які залишаються в Норвегії у час обмеження сполучення.

Заступник міністра також звернув увагу на необхідність ефективної протидії спробам РФ зняти запроваджені міжнародною спільнотою санкції під прикриттям пандемії COVID-19.

"Аудун Халворсен наголосив, що позиція Норвегії стосовно збереження санкцій проти Росії як агресора, а також підтримки суверенітету та територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах залишається незмінною. Крім того, норвезький високий посадовець підтвердив налаштованість Осло продовжувати реалізацію проєктів, спрямованих на подолання наслідків російської агресії", - розповіли в МЗС.

Крім того, співрозмовники обговорили перспективи двосторонньої співпраці з історичних питань, зокрема, оцінки подій Другої світової війни та протидії маніпуляціям цією темою з боку Росії.

Боднар і Халворсен також обмінялися думками щодо взаємодії України та Норвегії у багатосторонніх форматах, у тому числі в ООН.