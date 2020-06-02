Пандемія не може стати причиною для зняття санкцій з Росії - МЗС
Про це йшлося під час телефонної розмови заступника міністра закордонних справ Василь Боднара з державним секретарем Міністерства закордонних справ Королівства Норвегія Аудуном Халворсеном, повідомляє пресслужба українського МЗС.
"Дипломати констатували високу динаміку політичного діалогу та домовилися й надалі здійснювати кроки, спрямовані на подальше зміцнення українсько-норвезького міждержавного партнерства", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що сторони обговорили поточний стан двостороннього співробітництва, зокрема, з урахуванням впливу пандемії COVID-19, відзначивши успішну взаємодію у поверненні громадян України та Норвегії у свої країни.
Боднар отримав запевнення норвезького колеги щодо подальшого сприяння Осло у захисті громадян України, які залишаються в Норвегії у час обмеження сполучення.
Заступник міністра також звернув увагу на необхідність ефективної протидії спробам РФ зняти запроваджені міжнародною спільнотою санкції під прикриттям пандемії COVID-19.
"Аудун Халворсен наголосив, що позиція Норвегії стосовно збереження санкцій проти Росії як агресора, а також підтримки суверенітету та територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах залишається незмінною. Крім того, норвезький високий посадовець підтвердив налаштованість Осло продовжувати реалізацію проєктів, спрямованих на подолання наслідків російської агресії", - розповіли в МЗС.
Крім того, співрозмовники обговорили перспективи двосторонньої співпраці з історичних питань, зокрема, оцінки подій Другої світової війни та протидії маніпуляціям цією темою з боку Росії.
Боднар і Халворсен також обмінялися думками щодо взаємодії України та Норвегії у багатосторонніх форматах, у тому числі в ООН.