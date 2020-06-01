Разумков пояснив майже 27 мільйонів у своїй декларації

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що позичив 26,7 млн грн громадянину Олегу Галушку, що вказано в його декларації, ще у 2016 році, і гроші йому досі не повернули.

Про це спікер сказав на брифінгу в понеділок, 1 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ці гроші були позичені не минулого року і навіть не позаминулого. Ця подія, якщо я не помиляюся, відбулася у 2016 році, коли я ще займався бізнесом, не займався політикою. Я впевнений, що і НАЗК, якщо буде необхідно, і податкова піднімуть, подивляться. Я впевнений, що і ви, як журналісти, зможете розібратися в цьому питанні", - зазначив Разумков.

Спікер додав, що ця сума була задекларована і в минулій декларації, коли він лише прийшов у Верховну Раду, "щоб сьогодні не було ні в кого зайвих питань, яким чином вона з'явилася".

"Ці кошти з'явилися і були позичені ще в той час, коли я зовсім не відносився до цієї будівлі. На жаль, мені ще досі їх не віддали", - зауважив Разумков.

Як повідомлялося, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 29 травня подав електронну декларацію про доходи за 2019 рік. У ній, зокрема, вказано, що Разумков позичив третій особі Галушку Олегу Леонідовичу кошти в сумі 26 702 083 грн.