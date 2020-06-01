Разумков вважає, що депутати повинні виступати в Раді українською

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зауважив, що закони парламент ухвалює українською мовою, і виступи й обговорення їх у парламенті мають відбуватися державною мовою.

Про це Разумков сказав на брифінгу в понеділок, 1 червня, коментуючи законопроєкт №3084, у якому пропонується дозволити виступи у парламенті мовами нацменшин із забезпеченням перекладу на українську, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо ми говоримо про виступи народних депутатів України, я думаю, що вони повинні бути державною мовою. Це державна інституція, ми приймаємо закони українською, і, мабуть, представляти їх і висловлювати позиції по них також повинні державною мовою", - зазначив спікер.

Разумков також зауважив, що цей законопроєкт станом на сьогодні не рекомендований комітетами до розгляду.

Водночас Голова ВР також ще раз підтвердив свою позицію щодо необхідності змін до закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"Мою позицію, я думаю, що ви чули і раніше, до того, як я став Головою Верховної Ради, до того, як я потрапив до великої політики взагалі. І вона не буде змінюватися, на відміну від моїх колег. Вона така, яка вона є, – комусь вона подобається, а комусь ні. Але я не буду флюгером і не буду змінювати її... Ще під час виборчої кампанії... ми говорили, що такі питання повинні об'єднувати суспільство, і політики повинні це робити, а не створювати додатковий "хайп" для того, щоб, можливо, отримати 1-2% на виборах", - сказав Разумков.

Він також поставив питання, чи пов'язані безпосередньо питання гуманітарної політики з поверненням тимчасово окупованих територій.

"Якщо ви говорите про те, як повинен виглядати той чи інший закон - він повинен влаштовувати громадян України, незважаючи на те, де вони проживають, якою мовою розмовляють. Але всі вони - громадяни нашої держави. Ніхто не говорить про другу, третю, п'яту чи десяту державні мови. Однак коли ми повертаємося до питання наших іноземних партнерів, ми ж їх поважаємо, але якось мої колеги вибірково поважають позиції тих чи інших інституцій", - зазначив Разумков.

Він також нагадав про позицію Венеційської комісії щодо "мовного" закону і зазначив, що ми повинні враховувати позиції усіх.

"Я думаю, що є питання, які повинні влаштовувати всіх", - сказав спікер.

"Ми, мабуть, єдина політична сила, яка, ідучи на вибори, не порушувала цих питань – ні мови, ні багатьох інших, які б ділили суспільство. Я розумію, що зараз наближаються знову вибори, я розумію, що для деяких політичних сил це єдиний шлях зберегти, можливо трошки примножити свій результат. Але я і тоді, і зараз говорив про те, що всі питання, які розколюють суспільство, вони не повинні бути у політиків на вустах", - вважає Разумков.

Як повідомлялося, раніше Разумков в інтерв'ю виданню "Главком" заявив, що закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" треба змінювати.

У Верховній Раді 18 лютого було зареєстровано законопроєкт №3084, у якому пропонується дозволити виступи у парламенті мовами нацменшин із забезпеченням перекладу на українську. Авторами проєкту закону є нардеп від фракції "Опозиційна платформа – за життя" Олег Волошин і член фракції "Слуга народу" Максим Бужанський.