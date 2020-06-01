Разумков: Поступово повертаємося до нормальної роботи Ради

Верховна Рада поступово буде повертатися до норм роботи, які діяли до карантину.

Про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання Погоджувальної ради в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми поступово повертаємося до нормальної роботи Верховної Ради, до якої ми звикли, до тієї, до якої звикли шановні представники засобів масової інформації. Ми поступово будемо повертатися до тих норм, які були до карантину. На цьому тижні буде можливість працювати операторам та фотокорам на балконі в пленарній залі Верховної Ради України", - сказав спікер.

Водночас він зауважив, що поки будуть існувати деякі обмеження щодо кількості.

Як повідомляв Укрінформ, Голова ВР Дмитро Разумков вніс зміни до розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби", якими, зокрема, з 1 червня врегульовується робота акредитованих представників ЗМІ у будівлі парламенту під час послаблення карантину в Україні.