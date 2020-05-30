Рада повернеться до пленарної роботи 2 червня - депутат

Верховна Рада повернеться до пленарної роботи 2 червня, оскільки нових випадків захворювання депутатів на COVID-19 немає.

Про це повідомила заступник голови депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook.

«Рада повернеться до пленарної роботи у вівторок, 2 червня. Нових випадків захворювання на COVID-19 серед депутатів поки немає – усі тести тих, хто контактував із Валерієм Божиком, – негативні», – запевнила Кравчук.

При цьому вона зазначила, що пленарний тиждень Рада розпочне з розгляду програми діяльності уряду.

«Абсолютна більшість комітетів Верховної Ради не підтримали той текст, який Кабінет міністрів подав ще у квітні, і надали свої рекомендації. Вірогідно голосування в залі буде аналогічним, і програму відправимо на доопрацювання. За законом уряд повинен внести доопрацьований варіант, і парламент розгляне його протягом 15 днів. Розраховуємо отримати детальніший і більш конкретний документ, який врахує рекомендації народних депутатів,» – уточнила політик.

Також, за словами Кравчук, у порядку денному на тиждень - голосування у другому читанні законопроєкту про «злодіїв у законі», постанови від комітету у закордонних справах, пакет законопроєктів від «цифрового» комітету – про хмарні послуги, про електронні комунікації, про захист телекомунікаційних мереж.

Окрім того, в планах голосування - у другому читанні законопроєкту з пакету порятунку креативних індустрій.

«І важливі зміни до виборчого законодавства: зокрема щодо впровадження партійних списків на місцевих виборах у міських ОТГ, де не менше 15 тисяч населення (зараз – 90 тисяч), зменшення застави за участь у виборах у чотири рази, паралельне висування до рад різного рівня – у першому читанні», – додала депутатка.

Раніше представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан (фракція «Слуга народу») сказав, що не виключає, що парламент може 2 червня внести зміни до режиму роботи на тиждень у зв’язку із виявленням коронавірусної хвороби (COVID-19) у народних депутатів.

Як повідомляв Укрінформ, під час засідання ВР 20 травня віцеспікер Олена Кондратюк оголосила, що у народного депутата Олега Мейдича (фракція "Батьківщина") підтверджено коронавірус, і через це вся фракція пішла на самоізоляцію.

Згодом Голова ВР Дмитро Разумков запросив керівників парламентських фракцій і груп на нараду щодо питання порядку денного. Після її завершення він доручив голові Регламентного комітету провести його позачергове засідання. За рекомендацією профільного комітету ВР внесла зміни до календарного плану третьої сесії, за якими перейшла в режим роботи в комітетах, фракціях і групах на період із 21 по 22 травня.

22 травня заступник голови депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук повідомила, що у Верховній Раді за кілька останніх днів провели ПЛР-тестування на COVID-19 87 осіб, серед яких – 53 депутати, і результати цих тестів виявилися негативними. Водночас вона додала, що парламент може з 2 червня повернутися до пленарного режиму роботи.

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Наступного дня Кравчук повідомила про виявлення коронавірусу в голови бюджетного комітету ВР, депутата від «Слуги народу» Юрія Арістова. При цьому вона зауважила, що фракція не може повністю піти на карантин через свою чисельність, і додала, що у 71 особи, які спілкувалися з депутатом, результати ПЛР-тестів є негативними.

28 травня заступник голови Комітету з питань правової політики, член фракції «Слуга народу» Валерій Божик підтвердив інформацію про виявлення в нього коронавірусу.

Станом на 30 травня в Україні на COVID-19 захворіло 23 204 особи, з них 1700 дітей і 4475 медпрацівників. Одужало вже 9311 осіб, летальних випадків зафіксовано 696.