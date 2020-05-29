У Раді розроблять модель оцінки ефективності застосування законодавства

У Верховній Раді планують розробити модель оцінки ефективності застосування законодавства.

Про це повідомляє інформаційне управління апарату парламенту.

"Під головуванням першого заступника Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука 29 травня відбулись експертні обговорення рекомендацій щодо проведення оцінки ефективності застосування законодавства… Руслан Стефанчук запропонував за результатами обговорень рекомендувати Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради, голові підкомітету з питань регламенту Павлу Фролову та заступнику керівника апарату ВР – керівнику головного юридичного управління Михайлу Теплюку із залученням Офісу парламентської реформи напрацювати на основі представлених рекомендацій оптимальну для України модель оцінки ефективності застосування законодавства та відповідні методичні рекомендації та пропозиції щодо необхідних змін до законодавства", – йдеться у повідомленні.

Зі свого боку експерт з парламентського контролю Офісу парламентської реформи Олександр Баранюк представив методологічні підходи до здійснення оцінки ефективності застосування законодавства. У його презентації йшлося про передумови та правові й організаційні основи для впровадження оцінки ефективності застосування законодавства в Україні. Олександр Баранюк навів моделі парламентів таких країн, як Бельгія, Естонія, Італія, Німеччина, Швеція та Шотландія.

Фактично, за словами експерта, існує три основні моделі оцінки ефективності застосування законодавства і Верховна Рада України має обрати та адаптувати найбільш прийнятну для України модель.

Наприкінці виступу Баранюк представив ключові рекомендації для успішного впровадження оцінки ефективності застосування законодавства в Україні, розроблені експертами та експертками Офісу парламентської реформи.

Співдоповідачкою виступила Ліля Олексюк, експерт Програми розвитку ООН в Україні, яка розповіла про досвід співпраці з Комітетом з питань цифрової трансформації, який наразі залучений до "пілотування" рекомендацій для здійснення оцінки ефективності застосування положень закону "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України".

Голова підкомітету з питань Регламенту Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Павло Фролов запевнив, що готовий підтримати напрацювання відповідної моделі для України з метою її впровадження у парламенті.