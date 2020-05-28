Не більш ніж 30: Разумков дозволив ЗМІ працювати у ложі преси ВР

Дмитро Разумков вніс зміни до розпорядження «Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби», якими, зокрема, з 1 червня врегульовується робота акредитованих представників ЗМІ у будівлі парламенту під час послаблення карантину в Україні.

Про це повідомляє інформаційне управління апарату ВР.

«Дозволити присутність у Верховній Раді України за наявності постійної картки акредитації та додаткової перепустки, виданої Апаратом Верховної Ради України, журналістів і операторів/фотокореспондентів засобів масової інформації – в пресцентрі на третьому поверсі будинку Верховної Ради України (м. Київ, вул. Грушевського, 5); одного оператора/фотокореспондента від засобу масової інформації – у ложі преси балкона зали засідань Верховної Ради України. Установити, що оператори/фотокореспонденти допускаються в ложу преси балкона зали засідань Верховної Ради України дотримуючись черги, а їх загальна кількість у цій ложі не може перевищувати 30 осіб», – йдеться у розпорядженні.

Раніше, з початку обмежувальних заходів у зв’язку з карантином, представники ЗМІ працювали у пресцентрі ВР, що на третьому поверсі будівлі парламенту по вулиці Грушевського, 5. При цьому для роботи журналістів були закриті кулуари другого поверху ВР, де зазвичай відбувалася більшість брифінгів народних депутатів і їхнє неформальне спілкування із представниками медіа.

Окрім того, зміни до розпорядження №151 від 12 березня 2020 року передбачають, що на період карантину до адміністративних будинків, споруд і службових приміщень Ради мають доступ лише народні депутати, їхні помічники-консультанти, працівники апарату ВР, працівники державних підприємств і установ, що забезпечують роботу парламенту, а також члени Кабінету міністрів України, представники центральних органів виконавчої влади та тих осіб, які беруть участь у розгляді питань порядку денного пленарних засідань.

«Допускаються помічники-консультанти народних депутатів України, які працюють за строковим трудовим договором на постійній основі, а в разі неможливості виконання ними своїх обов’язків – помічники-консультанти, які працюють на громадських засадах», – уточнюється в документі.

Водночас у разі необхідності за списком, складеним секретаріатами профільних комітетів або самими депутатами, їхні помічники-консультанти допускатимуться й до адмінбудинку по Грушевського, 5 на час проведення засідання комітетів.

Також у разі нагальної потреби до будівлі під куполом допускатимуть і глав дипломатичних представництв іноземних держав і міжнародних організацій для участі у заходах, які проводить керівництво ВР.

Згідно з календарним планом третьої сесії Верховної Ради ІХ скликання, протягом 2-5 червня триватимуть пленарні засідання парламенту, а 1 червня відбудеться засідання погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.

Цим документом передбачене послаблення або припинення протиепідемічних заходів на території регіонів на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

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Рішення приймають з урахуванням оцінки епідеміологічної ситуації та наявності у регіоні одночасно трьох ознак: інцидентність має становити менше ніж 12 осіб на 100 тис. населення; завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, має бути менше ніж 50%; середня кількість ПЛР-тестувань повинна становити понад 12 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів.

За даними МОЗ, із 1 червня дозволятиметься відновити роботу фітнес-центрів (крім групових занять понад 10 осіб), діяльність закладів освіти в групах не більше як 10 осіб. Також з 1 червня дозволяються міжобласні перевезення.

З 10 червня в регіонах з послабленням карантину дозволено повноцінну роботу кафе, ресторанів у приміщеннях, роботу закладів культури, а також готелів та хостелів.

З 15 червня заплановано відновлення авіаперевезень.

Окрім того, з 1 червня заплановано запустити залізничні пасажирські перевезення.

Карантин в Україні було запроваджено з 12 березня.

Станом на 28 травня в Україні лабораторно підтверджено 22 382 випадки COVID-19. За добу - 477 нових випадків. Загалом в Україні одужали 8439 людей, 669 летальних випадків.