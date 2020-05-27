Кабмін долучив експертів до розробки програми виходу з коронакризи

Про це під час засідання уряду сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми презентуємо і починаємо обговорення програми "Стимулювання економіки для подолання наслідків COVID-19". Цей документ ми почали готувати одразу після початку карантину, працювали над ним 6 тижнів. Ми залучили десятки, а конкретно - 90 найкращих аналітичних центрів країни, десятки бізнес-асоціацій, представників малого та середнього бізнесу", - сказав Шмигаль.

Серед названих Шмигалем асоціацій - DiXi Group, Асоціація газовидобувних компаній України, Центр Разумкова тощо.

"Бути применшенням говорити, що це - виключно урядова стратегія. Це стратегія кращих експертів... Було створено робочі групи за функціональним та секторальним підходом. Сім секторальних груп: промисловість, енергетика, АПК, інформаційні технології, сфери послуг транспорту та інфраструктури", - зазначив Шмигаль.

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Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 27 травня заявив, що активне втілення у життя програми стимулювання економіки для подолання наслідків пандемії COVID-19, яку напрацював та презентує уряд, дозволить відновити економіку у другій половині року.

ВВП України через пандемію COVID-19 скоротиться на 7% у 2020 році внаслідок впливу на економіку зовнішніх та внутрішніх шоків. Такий прогноз зробила минулого тижня Німецька економічна команда (GET) у співпраці з Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД, Київ) «Економічний вплив пандемії COVID-19 на Україну».

Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.