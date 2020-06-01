Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про медійні атаки та політичний тиск на МОЗ і наголосив, що виправлятиме "помилки в медичній реформі".

Про це він сказав у відеозверненні, яке оприлюднене на офіційній Facebook-сторінці МОЗ.

"За всі роки незалежності України діяльність МОЗ завжди була резонансною, і зрозуміло чому: здоров’я важливе для кожного українця, та водночас за 30 років ніхто в нашій країні не побудував системи охорони здоров’я, в якій кожен громадянин відчував би себе захищеним. Останнім часом МОЗ часто згадують у негативному тоні і звинувачують у всіх можливих і неможливих злочинах, чинять медійні атаки та політичний тиск. Тому я вважаю за потрібне прояснити ситуацію. На посту міністра я вже два місці, тож можу обґрунтовано стверджувати: системи охорони здоров’я в Україні немає. Це окремі уламки радянського минулого, шматочки абстрактних нездійснених проєктів майбутнього, відсутність нормальної нормативної та ресурсної бази, а система повністю знищена. ... Як і доручив Президент, ми виправимо помилки, допущені п’ять років тому при планування медичної реформи. Це не станеться завтра. Для цього потрібне час", - сказав Степанов.

Водночас він заявив, що попередні кроки з реформування медичної сфери в Україні, які здійснювалися останні три роки, не враховували українських реалій.

При цьому, за його словами, МОЗ має спільне бачення медичної реформи з Президентом та Прем'єр-міністром.

Раніше Степанов заявляв, що розрахунки, на підставі яких запускалася медреформа, були проведені поверхово і нереально.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 1 квітня розпочався другий етап медичної реформи. Ним передбачено, що заклади охорони здоров'я, які надають спеціалізовану (міські, районні лікарні) та високоспеціалізовану (обласні лікарні і центри) медичну допомогу, отримуватимуть кошти за договором з Національною службою здоров’я України.

Президент України Володимир Зеленський закликав главу МОЗ, голову профільного комітету Верховної Ради і головного санітарного лікаря оперативно запропонувати шляхи покращення медреформи і вирішити проблеми, які виникли в результаті запровадження другого її етапу.

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що до 1 червня буде запроваджено фінансування лікарень на рівні 2019 року, головним закупівельником медичних послуг залишається НСЗУ.