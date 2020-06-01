Степанов заявив про медійні атаки та політичний тиск на МОЗ

Степанов заявив про медійні атаки та політичний тиск на МОЗ

Відео
Укрінформ
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про медійні атаки та політичний тиск на МОЗ і наголосив, що виправлятиме "помилки в медичній реформі".

Про це він сказав у відеозверненні, яке оприлюднене на офіційній Facebook-сторінці МОЗ.

"За всі роки незалежності України діяльність МОЗ завжди була резонансною, і зрозуміло чому: здоров’я важливе для кожного українця, та водночас за 30 років ніхто в нашій країні не побудував системи охорони здоров’я, в якій кожен громадянин відчував би себе захищеним. Останнім часом МОЗ часто згадують у негативному тоні і звинувачують у всіх можливих і неможливих злочинах, чинять медійні атаки та політичний тиск. Тому я вважаю за потрібне прояснити ситуацію. На посту міністра я вже два місці, тож можу обґрунтовано стверджувати: системи охорони здоров’я в Україні немає. Це окремі уламки радянського минулого, шматочки абстрактних нездійснених проєктів майбутнього, відсутність нормальної нормативної та ресурсної бази, а система повністю знищена. ... Як і доручив Президент, ми виправимо помилки, допущені п’ять років тому при планування медичної реформи. Це не станеться завтра. Для цього потрібне час", - сказав Степанов.

Водночас він заявив, що попередні кроки з реформування медичної сфери в Україні, які здійснювалися останні три роки, не враховували українських реалій.

При цьому, за його словами, МОЗ має спільне бачення медичної реформи з Президентом та Прем'єр-міністром.

Раніше Степанов заявляв, що розрахунки, на підставі яких запускалася медреформа, були проведені поверхово і нереально.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 1 квітня розпочався другий етап медичної реформи. Ним передбачено, що заклади охорони здоров'я, які надають спеціалізовану (міські, районні лікарні) та високоспеціалізовану (обласні лікарні і центри) медичну допомогу, отримуватимуть кошти за договором з Національною службою здоров’я України.

Читайте також: Україна проситиме міжнародної підтримки для другого етапу медреформи — Шмигаль

Президент України Володимир Зеленський закликав главу МОЗ, голову профільного комітету Верховної Ради і головного санітарного лікаря оперативно запропонувати шляхи покращення медреформи і вирішити проблеми, які виникли в результаті запровадження другого її етапу.

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що до 1 червня буде запроваджено фінансування лікарень на рівні 2019 року, головним закупівельником медичних послуг залишається НСЗУ.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-