Медреформа: Степанов сказав, від яких принципів не відмовиться

Міністерство охорони здоров’я планує запровадити і відкоригувати коефіцієнт на складність у тарифах на медичні послуги.

Про це міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив на зустрічі з представником ООН в Україні Оснат Лубрані, повідомляє пресслужба МОЗ.

“Ми проводимо зміни до медичної реформи і, звичайно, є принципи, від яких ми не відмовимося. Наприклад, це фінансування виключно через НСЗУ. При цьому оплата за пролікований випадок повинна бути чесною і зрозумілою. Дуже важливо, щоб це покривало витрати і мало відповідні коефіцієнти щодо складності того чи іншого випадку”, - заявив Степанов.

За його словами, нове керівництво МОЗ налаштоване на максимальну відкритість і прозорість своєї роботи. При цьому значна увага приділяється оптимізації процесів – тому один із пріоритетів відомства - розвиток і впровадження електронних систем, зокрема eHealth.

Крім того, міністр подякував представникам ООН за підтримку Україні у боротьбі з коронавірусом і на шляху впровадження медичної реформи. Сторони висловили готовність продовжити співпрацю, щоб застосовувати в Україні передовий світовий досвід у сфері медицини.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні 1 квітня розпочався другий етап медичної реформи. Ним передбачено, що заклади охорони здоров'я, які надають спеціалізовану (міські, районні лікарні) та високоспеціалізовану (обласні лікарні і центри) медичну допомогу, отримуватимуть кошти за договором з НСЗУ.

Президент України Володимир Зеленський закликав главу МОЗ, голову профільного комітету Верховної Ради і головного санітарного лікаря оперативно запропонувати шляхи покращення медреформи і вирішити проблеми, які виникли в результаті запровадження другого її етапу.

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що до 1 червня буде запроваджено фінансування лікарень на рівні 2019 року, головним закупівельником медичних послуг залишається НСЗУ.