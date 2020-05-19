Другий етап медреформи запускався на основі нереальних розрахунків - Степанов

Розрахунки, на підставі яких запускалася медреформа, були проведені поверхово і нереально.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ми побачили, що розрахунки, на підставі яких запускалася реформа та визначалися тарифи, були проведені не просто поверхнево, вони були проведені нереально", - сказав Степанов.

Він зазначив, що будь-який процес реформування має бути дуже скрупульозно прорахований, реформа системи охорони здоров'я не може покладатися на експерименти за принципом "вийде/не вийде".

За його словами, МОЗ запитувало й аналізувало інформацію від НСЗУ, через яку йде фінансування, аналізувало ситуацію в регіонах, паралельно запитувало інформацію у департаментів охорони здоров'я в регіонах, спілкувалося безпосередньо з лікувальними закладами, причому абсолютно різних спеціалізацій.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 1 квітня розпочався другий етап медичної реформи. Ним передбачено, що заклади охорони здоров'я, які надають спеціалізовану (міські, районні лікарні) та високоспеціалізовану (обласні лікарні і центри) медичну допомогу, отримуватимуть кошти за договором з НСЗУ.

Президент України Володимир Зеленський закликав главу МОЗ, голову профільного комітету Верховної Ради і головного санітарного лікаря оперативно запропонувати шляхи покращення медреформи і вирішити проблеми, які виникли в результаті запровадження другого її етапу.

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що до 1 червня буде запроваджено фінансування лікарень на рівні 2019 року, головним закупівельником медичних послуг залишається НСЗУ.