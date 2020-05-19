Степанов запевняє, що МОЗ не має конфлікту з держкомпанією “Медичні закупівлі”

У Міністерства охорони здоров'я України немає конфлікту з держпідприємством "Медичні закупівлі України" (МЗУ).

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Як у МОЗ може бути конфлікт з підприємством, органом управління якого він є? МЗУ - це звичайне підприємство, не виробниче, зі складними процесами, яке просто має проводити закупівлі та виконувати свої функції. Коли я прийшов на посаду, у мене була зустріч з його керівником. Перший документ від МЗУ, який він приніс і сказав, що його потрібно терміново затвердити, його штатний розпис з досить хорошою зарплатою, в усякому разі, майже в рази вищою, ніж у міністра охорони здоров'я. Але я до цього ставлюся спокійно", - сказав Степанов.

Він зазначив, що документи для отримання держпідприємством МЗУ статусу центральної закупівельної організації готує Мінекономіки. За його словами, МОЗ подав всі необхідні документи, щоб МЗУ змогло отримати такий статус. "Не розумію, чому цього не було зроблено в 2018-2019 роках. Думаю, це питання буде вирішене досить швидко. У мене є досвід побудови систем, в тому числі й організації роботи підприємств", - додав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, попередній міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець доручив провести службове розслідування ситуації в державному підприємстві "Медичні закупівлі України" після публікації генерального директора МЗУ Арсена Жумаділова, в якій викладено інформацію про нібито блокування процесу закупівель товарів, призначених для боротьби з коронавірусом.

За повідомленнями ЗМІ, Жумаділов звинуватив міністра Ємця в тому, що він хоче призначити в ДП "довірену особу".