Глава МВФ - Зеленському: перший транш програми stand-by незабаром буде затверджений

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою.

Як повідомляє пресслужба Глави держави, сторони обговорили ситуацію з пандемією коронавірусу у світі та в Україні.

«На жаль, статистика захворілих за день в Україні залишається ще досить високою, але водночас зростає кількість тих, хто одужав. Нині ми вже понад тиждень перебуваємо на плато захворюваності», – зауважив Президент.

Крісталіна Георгієва привітала ухвалення закону щодо вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності, зазначивши, що він захищає платників податків в Україні. Вона повідомила, що затвердження Радою директорів МВФ першого траншу узгодженої програми stand-by на наступні 18 місяців відбудеться найближчим часом. Співрозмовники погодилися, що перехід до програми stand-by значно полегшує виділення фінансової підтримки під час пандемії.

«Дякую за стабільне партнерство та конструктивний діалог. Радий, що затвердження Радою директорів Фонду програми співпраці з Україною відбудеться найближчим часом», – зазначив Володимир Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада під час позачергового засідання 13 травня ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

Він, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

Ухвалення "банківського" закону є однією з двох головних умов МВФ для надання Україні фінансової допомоги (друга умова – ухвалення закону про ринок землі; він був ухвалений 31 березня).

Відразу після ухвалення закону про банки народні депутати Антон Поляков (позафракційний) і Олександр Дубінський ("Слуга народу") зареєстрували в парламенті проєкти постанов щодо його скасування.

На засіданні 19 травня Верховна Рада відхилила проєкти постанов, якими пропонувалося скасувати рішення щодо ухвалення закону про неповернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

21 травня Президент Володимир Зеленський підписав закон. 23 травня закон набув чинності.