Шмигаль: Чекаємо транш МВФ орієнтовно наступного тижня

Кабінет міністрів очікує транш від Міжнародного валютного фонду орієнтовно наступного тижня.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ми з ними вийшли фактично на фінішну пряму. Умови зрозумілі, ми чекаємо транш орієнтовно наступного тижня. З точки зору розуміння ситуації, МВФ ухвалив відповідні рішення, а ми виконали всі домовленості, які у нас були, не дивлячись на деякий скептицизм окремих експертів", - сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, перший транш від Міжнародного валютного фонду планується у розмірі 1,75 млрд дол.

Загалом, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, Україна у 2020 році може отримати від МВФ 3,5 млрд дол.

Однією з вимог МВФ до України було ухвалення "банківського" закону, який унеможливлює скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам. Цей закон був підтриманий Верховною Радою 13 травня.