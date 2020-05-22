Гетманцев вважає, що оскарження банківського закону у КСУ не вплине на транш МВФ

Оскарження закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності» в Конституційному суді, найімовірніше, не вплине на отримання Україною траншу від Міжнародного валютного фонду.

Таку думку висловив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція партії «Слуга народу») 22 травня в ефірі телеканалу «Україна 24», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Не можу дати гарантію, що це ніяк не вплине у майбутньому. Можливо, в майбутньому і вплине. Але щодо підписання самого меморандуму (з МВФ - ред.) та отримання першого траншу, то вже з великою ймовірністю на це не вплине нічого», – сказав Гетманцев.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 травня ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності».

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

Ухвалення «банківського» закону є однією з двох головних умов МВФ для надання Україні фінансової допомоги (друга умова – ухвалення закону про ринок землі; він був прийнятий 31 березня).

Відразу після ухвалення закону про банки народні депутати Антон Поляков (позафракційний) і Олександр Дубінський («Слуга народу») зареєстрували в парламенті проєкти постанов щодо його скасування. Рада відхилила їх на засіданні 19 травня.

Голова ВР і Президент підписали закон 21 травня.

Водночас народний депутат Антон Поляков подав позов до суду, в якому просить визнати протиправними дії Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та народного депутата Данила Гетманцева під час розгляду та ухвалення «банківського закону».

Водночас лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко під час засідання ВР 13 травня заявила, що члени фракції мають намір звернутися до Конституційного суду щодо відповідності «банківського» закону положенням Основного закону.