НБУ – про підписання закону Зеленським: Це наше остаточне "прощавай" збанкрутілим банкам "зомбі"

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" забороняє повертати збанкрутілі банки їхнім власникам.

Про це йдеться в коментарі Національного банку України у Facebook.

"Це наше остаточне "прощавай" збанкрутілим банкам "зомбі"!.. Закон забороняє повертати збанкрутілі банки їхнім власникам. Суд не матиме права винести таке рішення", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, закон забороняє повертати збанкрутілі банки на ринок. Якщо суд скасує рішення НБУ про виведення банку, ліквідація банку не припиняється, продаж активів та виплати вкладникам продовжуються, роз'ясняє регулятор.

У Нацбанку нагадали, що закон визначає процедуру отримання грошової компенсації акціонерами збанкрутілих банків. Акціонер банку зможе піти до суду. Якщо він доведе незаконність рішення НБУ, тоді має право на компенсацію збитків. Розмір компенсації визначається міжнародним аудитором. Аудитор підтвердить наявність капіталу у банку на момент виведення. Або не підтвердить.

Згідно з роз'ясненням, закон змінює процедуру оскарження рішень НБУ про виведення банків. Суди не зможуть перебирати на себе функції центрального банку. Вони не зможуть піддавати сумніву розрахунки, оцінки та висновки НБУ про банки. Але рішення НБУ можуть бути визнані судом недійсними.

Також закон змінює механізм передачі активів перехідному та приймаючому банку. Раніше такий процес міг би зайняти місяці. Закон дозволяє зробити все набагато швидше, упродовж декількох днів.

Окремо у повідомленні зазначається, чого закон точно не робить: не наділяє НБУ додатковими надповноваженнями; не вводить зовнішнє управління над НБУ; не ставить НБУ вище судової системи; не дозволяє НБУ знищувати банківську систему; не порушує право власності; не має жодного відношення до ринку землі та її продажу.

"Також закон не дозволяє інопланетянам та клятим рептилоїдам захопити будівлю Національного банку. Зуб даємо", - пожартували у Нацбанку.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський підписав 21 травня закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності", який унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію банків.

Ухвалення Верховною Радою "банківського" закону є однією з двох головних умов МВФ для надання Україні фінансової допомоги (друга умова – ухвалення закону про ринок землі; він був ухвалений 31 березня).