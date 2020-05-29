Зеленський назвав €500 мільйонів від ЄС вчасною підтримкою друзів

Президент Володимир Зеленський назвав рішення Євросоюзу про виділення Україні кредиту в сумі 500 млн євро в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги вчасною підтримкою європейських друзів.

Про це він написав у Twitter.

"Вдячний ЄС та Урсулі фон дер Ляєн за рішення виділити Україні 2-й транш 4-ї програми макрофінансової допомоги обсягом €500 млн, про що говорили минулого тижня. Вчасна підтримка від наших європейських друзів для збереження стабільності української економіки під час COVID-19", - написав Зеленський.

Як повідомлялося, 29 травня Євросоюз оголосив про виділення Україні кредиту в сумі €500 млн в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги, за якою з 2014 року ЄС надав Україні кредит на загальну суму €3,8 млрд (включаючи транш, що був ухвалений сьогодні). Така кредитна допомога є найбільшою за обсягом макрофінансовою допомогою, яку ЄС виділив будь-якій індивідуальній країні-партнеру.

Виділення другого та останнього траншу в рамках програми макрофінансової допомоги стало можливим після того, як Україна виконала 12 політичних кроків, що були погоджені з ЄС. Вони включають важливі заходи у сфері боротьби з корупцією та з відмиванням грошей, стосовно порядку використання бюджетних коштів, реформ у банківському секторі, в енергетиці, охороні здоров’я та у соціальній політиці.

У повідомленні Єврокомісії окремо наголошується, що виділення Україні макрофінансової допомоги ЄС стало можливим після укладення угоди Stand-by між Україною і МВФ та імплементації заходів, що були необхідні для цього кроку.

Ресурси в рамках макрофінансової допомоги будуть виділятися в формі довгострокових кредитів з низькою процентною ставкою. Перший транш допомоги в обсязі 500 млн євро, відповідно до цієї програми, Україна отримала у грудні 2018 року.

Цю програму макрофінансової допомоги в обсязі 1 млрд євро Єврокомісія запропонувала у березні 2018 року у відповідь на запит України. Ця пропозиція була ухвалена Європарламентом та Радою ЄС у липні 2018 року. Меморандум про порозуміння між ЄС і Україною з цього приводу був підписаний у вересні 2018 року, та був ратифікований Верховною Радою.