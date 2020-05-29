Кабмін проводить стратегічну сесію, очікується участь Зеленського — джерело
Укрінформ
Кабінет міністрів проводить стратегічну сесію щодо ключових завдань та цілей уряду, очікується участь Президента Володимира Зеленського.
Про це кореспонденту Укрінформу повідомило джерело в Кабінеті міністрів.
"Так проходить", - сказав поінформований співбесідник агентства у відповідь на запитання, чи відбувається зараз в Кабміні стратегічна сесія.
За інформацією джерела, на сесії присутній Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і очікується участь Президента Володимира Зеленського.
Крім того, джерело повідомило, що під час сесії відбудеться обговорення ключових цілей і завдань уряду.
Фото: Офіс Президента