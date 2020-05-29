Три українсько-угорські комісії напрацюють проєкти з "мовного питання" - Сійярто

Спільні українсько-угорські комісії з питань економіки, захисту нацменшин та освіти в червні займуться напрацюванням проєктів рішень для вирішення розбіжностей країн у позиції щодо мови освіти угорської нацменшини в Україні.

Про це заявив міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 29 травня під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Будапешті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми домовилися про те, що в червні всі наші міжурядові комісії будуть працювати: економічна спільна комісія, спільна комісія, яка займається захистом національних меншин, і спільна комісія, яка займатиметься питаннями освіти. І ось ці три спільні комісії повинні будуть розробити ті рішення, які й угорці Закарпаття зможуть прийняти, щоб це задовольняло усі вимоги, які є важливими для українського уряду", - сказав Сійярто.

Він нагадав, що у відносинах між Україною й Угорщиною є розбіжності щодо мови освіти угорської нацменшини в Україні.

Міністр додав, що після розв'язання вказаних питань Угорщина не має наміру продовжувати блокувати спільні ініціативи України в НАТО.

"Ми не хочемо підтримувати блокування, наша мета - досягнути домовленостей", - зазначив Сійярто.

Як повідомлялося, Сійярто перебував з візитом у Києві 7 лютого.

Раніше угорська сторона різко критикувала ухвалення закону України про освіту 5 вересня 2017 року, який, серед іншого, виділяється низкою нововведень, у тому числі й ширшим впровадженням української державної мови, включно у навчальних закладах національних меншин.

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Угорсько-українські відносини вкотре загострилися після ухвалення Верховною Радою у квітні 2019 року закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Також Будапешт виступив з "пропозиціями" до ухваленого в січні цього року закону "Про повну загальну середню освіту".

Попри численні спроби угорської та української сторін врегулювати спірні питання дипломатичним шляхом, повного порозуміння досягти не вдалося. Офіційний Будапешт намагається блокувати євроатлантичні ініціативи України.

Фото: Nepop Liuba, ФБ