Заступник глави ОП Смирнов задекларував три квартири й 491 тисячу доходу
Про це свідчать дані його електронної декларації за 2019 рік, поданої до НАЗК.
Смирнов, зокрема, має квартири площею 120,1 кв.м. та 128,8 кв.м. у Києві, земельну ділянку площею 981 кв.м у Вишгородському районі на Київщині, а також є співвласником (33,33%) квартири площею 68,1 кв.м у столиці.
Крім того, у нього є автомобіль BMW 523 2010 року випуску.
Смирнов має корпоративні права в ТОВ "ДЕШАРТ ПАРТНЕРЗ" (100%) та Адвокатському об'єднанні "Смирнов і партнери" (50%). Минулого року він отримав 491 тисячу 795 гривень доходу, із яких 300 тисяч гривень - дохід від зайняття незалежною професійною діяльністю, 117 тисяч 938 гривень - зарплата в ОП, 73 тисячі 857 гривень - зарплата в компанії "Смирнов і партнери".
Водночас у фінансових зобов'язаннях заступник керівника ОП вказав, що 25 лютого 2019 року отримав позику від громадянки України Ольги Астіон на суму 9 млн 800 тисяч гривень.
Також Смирнов задекларував зобов'язання щодо оплати за договором про відступлення майнових прав, укладеного 2018 року на суму 5 млн 971 тисячу 65 гривень (на цю суму 17 грудня 2018 року була придбана квартира в Києві), при цьому в розділі видатків зазначив, що 27 лютого 2019 року здійснив такі виплати.
Як повідомлялося, 17 березня набув чинності закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», відповідно до якого у 2020 році було продовжено до 1 червня термін подання щорічних декларацій та декларацій після звільнення.