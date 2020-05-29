Заступник глави ОП Смирнов задекларував три квартири й 491 тисячу доходу

Заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов заробив минулого року понад 491 тисячу гривень та має три квартири, одну із яких - у співвласності, земельну ділянку й автомобіль.

Про це свідчать дані його електронної декларації за 2019 рік, поданої до НАЗК.

Смирнов, зокрема, має квартири площею 120,1 кв.м. та 128,8 кв.м. у Києві, земельну ділянку площею 981 кв.м у Вишгородському районі на Київщині, а також є співвласником (33,33%) квартири площею 68,1 кв.м у столиці.

Крім того, у нього є автомобіль BMW 523 2010 року випуску.

Смирнов має корпоративні права в ТОВ "ДЕШАРТ ПАРТНЕРЗ" (100%) та Адвокатському об'єднанні "Смирнов і партнери" (50%). Минулого року він отримав 491 тисячу 795 гривень доходу, із яких 300 тисяч гривень - дохід від зайняття незалежною професійною діяльністю, 117 тисяч 938 гривень - зарплата в ОП, 73 тисячі 857 гривень - зарплата в компанії "Смирнов і партнери".

Водночас у фінансових зобов'язаннях заступник керівника ОП вказав, що 25 лютого 2019 року отримав позику від громадянки України Ольги Астіон на суму 9 млн 800 тисяч гривень.

Також Смирнов задекларував зобов'язання щодо оплати за договором про відступлення майнових прав, укладеного 2018 року на суму 5 млн 971 тисячу 65 гривень (на цю суму 17 грудня 2018 року була придбана квартира в Києві), при цьому в розділі видатків зазначив, що 27 лютого 2019 року здійснив такі виплати.

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Як повідомлялося, 17 березня набув чинності закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», відповідно до якого у 2020 році було продовжено до 1 червня термін подання щорічних декларацій та декларацій після звільнення.