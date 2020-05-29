Корнієнко задекларував 160 тисяч зарплати у Раді й авторське право на пісні

Голова партії, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко задекларував майже мільйон гривень доходу від підприємницької діяльності за минулий рік.

Відповідні дані вказано в електронній декларації народного депутата за 2019 рік, поданій 29 травня до НАЗК.

Так, за 2019 рік Олександр Корнієнко заробив 984 352 грн від підприємницької діяльності. Ще 159 953 грн заробітної плати депутат отримав за основним місцем роботи – від Управління справами Апарату ВР, 42 844 грн – зарплати від ТОВ "ЕЛЕКТРОСПЕЦ ПЛЮС".

29 677 грн Корнієнко отримав від надання майна в лізинг, 2987 грн - банківськими процентами. Олександр Корнієнко також задекларував 21 236 грн страхових виплат, а також вказав 23 953 грн як матеріальне благо від партії "Слуга народу" - оплата витрат на участь в навчанні.

Крім того, депутат вказав у декларації дохід від відчуження рухомого майна у розмірі 210 тисяч гривень.

Дружина політика, Ольга Корнієнко у 2019 році отримала 21 713 грн заробітної плати від "Університету економіки і права "Крок" та 7740 грн держаної та соціальної матеріальної допомоги. Крім того, 450 тисяч гривень дружина Корнієка отримала від відчуження цінних паперів та корпоративних прав.

Олександр Корнієнко тримає готівкою 50 000 доларів США та пів мільйона гривень. Його дружина зберігає 20 000 доларів готівкових коштів.

Голова партії "Слуга народу" у декларації вказав право користування житловим будинком у селі Буда-Бабинецька Київської області. У цьому ж селі Корнієнко має у власності земельну ділянку площею 1300 м2.

Дружина Олександра Корнієнка має дві квартири. У Києві - площею 113 кв.м. та в Черкасах - площею 85 кв.м..

Олександр Корнієнко задекларував два автомобілі - Citroen C5 2019 року випуску і SEAT IBIZA 2011 року.

Згідно з даними електронної декларації, голова партії "Слуга народу" є кінцевим бенефеціаром Громадської організації "Біржа Молодіжних Проєктів", а також Молодіжної громадської організації "Фонд сприяння студентській раді міста Києва (фонд СРК)".

Окрім того, Олександр Корнієнко задекларував авторське право на пісні гурту "2Саша".

Як повідомлялося, 17 березня набув чинності закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", відповідно до якого у 2020 році було продовжено до 1 червня термін подання щорічних декларацій та декларацій після звільнення.