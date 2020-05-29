Кулеба і Сійярто проводять зустріч у Будапешті

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Угорщини Петер Сійярто розпочали зустріч у Будапешті.

Про це повідомила у Facebook посол України в Угорщині Любов Непоп.

"Розпочався візит міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в Угорщину - перший невіртуальний візит на посаді міністра закордонних справ і перший з часу запровадження обмежувальних заходів у контексті протидії пандемії коронавірусу COVID-19", - написала дипломатка.

Як повідомляла раніше пресслужба МЗС, у ході візиту сторони обговорять подальший розвиток інвестиційної та торговельної співпраці України та Угорщини, втілення інфраструктурних проєктів, шляхи подальшої координації зусиль з подолання наслідків пандемії COVID-19.

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Кулеба та Сійярто також приділять увагу вирішенню низки проблемних питань українсько-угорських відносин, підготовці до зустрічі лідерів України та Угорщини, президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Віктора Орбана.