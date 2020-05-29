Берлін підтвердив візит Кулеби

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба проведе прямі переговори з німецьким колегою в Берліні 2 червня.

Візит анонсувала речниця МЗС ФРН Марія Адебар на брифінгу 29 травня, повідомляє кореспондент Укрінформ.

«У вівторок міністр закордонних справ України Кулеба буде з візитом у Берліні», - сказала Адеба, додавши, що це буде «фізична зустріч», яких давно вже не було.

Основними темами перемовин будуть конфлікт на сході України, просування у «нормандському форматі», виконання домовленостей грудневого саміту в цьому форматі, а також ціла низка двосторонніх тем, серед яких COVID-19. Після переговорів планується спільна пресконференція.

Адебар нагадала, що днями відбулася відеоконференція голів МЗС «нормандського формату», на якій було домовлено про проведення ще щонайменше одної на рівні міністрів перед можливим самітом лідерів. Основними пунктами, які для цього треба обговорити та які стоять на порядку денному ТКГ, є припинення вогню, продовження обміну затримуваними особами, створення переходів, подальше розведення сил.

«Звичайно ми хотіли б, щоб саміт відбувся, але наразі треба просунутися по цих конкретних пунктах», - зауважила дипломат. Берлін має стати місцем проведення наступного нормандського саміту, коли вдасться його підготувати.

Раніше повідомлялося, що разом з Кулебою Берлін 2 червня планує відвідати глава Офісу Президента України Андрій Єрмак. Попередньо плануються зустрічі українських посадовців окрім міністра закордонних справ ФРН Гайко Мааса, також з помічником із зовнішньополітичних питань канцлера Яном Геккером і, не виключено, з депутатами Бундестагу.