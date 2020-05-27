Кулеба у п'ятницю автомобілем здійснить робочий візит до Угорщини

Кулеба у п'ятницю автомобілем здійснить робочий візит до Угорщини

Укрінформ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у п'ятницю, 29 травня, відвідає з робочим візитом Угорщину, де зустрінеться з угорським колегою Петером Сіярто.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"У п’ятницю, 29 травня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає з робочим візитом Угорщину для зустрічі із міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сіярто", - йдеться у повідомленні.

У МЗС підкреслили, що зустріч з угорським колегою стане першим невіртуальним закордонним візитом Кулеби на нинішній посаді.

"Оскільки авіасполучення в умовах пандемії обмежене, Дмитро Кулеба здійснить візит автомобілем, подолавши понад тисячу кілометрів з Києва до Будапешта", - пояснили в міністерстві.

Зазначається, що подорож відбуватиметься із дотриманням всіх належних правил безпеки, необхідних в умовах пандемії COVID-19.

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За даними МЗС, у ході візиту сторони обговорять подальший розвиток інвестиційної та торговельної співпраці України та Угорщини, втілення інфраструктурних проєктів, шляхи подальшої координації зусиль з подолання наслідків пандемії COVID-19.

Планується, що Кулеба та Сіярто також приділять увагу вирішенню низки проблемних питань українсько-угорських відносин, підготовці до зустрічі лідерів України та Угорщини - Президента Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Віктора Орбана.

За результатами перемовин глав МЗС у Будапешті запланована спільна пресконференція.

Як повідомляв Укрінформ, угорсько-українські відносини вкотре загострилися після того, як Верховна Рада України ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". В Угорщині негативно відреагували на ухвалення цього закону.

Раніше угорська сторона також різко критикувала ухвалення закону України про освіту 5 вересня 2017 року, який, серед іншого, виділяється низкою нововведень, у тому числі й ширшим впровадженням української державної мови, включно у навчальних закладах національних меншин.

Попри численні спроби угорської та української сторін врегулювати спірні питання дипломатичним шляхом, повного порозуміння досягти не вдалося. Офіційний Будапешт намагається блокувати євроатлантичні ініціативи України.

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