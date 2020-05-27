Разумков сподівається, що законопроєкт про опозицію буде готовий до кінця цієї сесії ВР

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що законопроєкт про парламентську опозицію буде розроблений до кінця цієї сесії парламенту, а на наступній сесії – ухвалений.

Таку думку спікер висловив в інтерв'ю телеканалу "Прямий", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Три тижні тому було видано розпорядження Голови Верховної Ради про створення робочої групи щодо підготовки законопроєкту про парламентську опозицію. Саме зараз опрацьовується цей закон. Наскільки мені відомо, я спілкувався з колегами, вони всі задоволені роботою. Сподіваюся, що до кінця цієї сесії буде готовий законопроєкт", - зазначив Разумков.

Проте спікер не впевнений, що до кінця цієї сесії Рада встигне його розглянути.

"Я не дуже впевнений, що ми його зможемо розглянути, але сподіваюся, що на наступній сесії - восени – цей законопроєкт буде розглянутий і прийнятий", - сказав Разумков.

Він також зауважив, що коли формували та збирали пропозиції від різних депутатських груп, єдиним, хто вніс законопроєкт про опозицію, був перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук.

"Жодна з політичних сил, яка сьогодні розповідає про важливість закону про опозицію, цього не зробила", - зазначив Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, на виконання розпорядження Голови Верховної Ради в парламенті була створена робоча група щодо напрацювання закону про опозицію.

Перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук повідомляв, що робоча група Верховної Ради з підготовки законопроєкту щодо парламентської опозиції 15 травня провела організаційне засідання, на якому обговорила етапи та строки підготовки цього документа.