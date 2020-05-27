Разумков вважає, що закон про мову треба змінювати

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» треба змінювати.

Про це спікер заявив в інтерв’ю "Главкому".

«Думаю, так (закон про мову треба змінювати, – ред.). Я розумію, там є позиції, які будуть сприйматися позитивно, а є ті, які будуть сприйматися негативно. І будь-який політик, особливо в умовах війни й непростої ситуації в державі, повинен думати не про те, як позитивно чи негативно будуть сприйняті його слова щодо мови, а розуміти – об’єднає це українське суспільство чи ні», – зазначив Разумков.

Він уточнив, що відповідні законопроєкти зареєстровані у парламенті, але не включені до порядку денного пленарних засідань найближчих тижнів.

Водночас на запитання, чи є в «Слуги народу» узагальнена основна концепція щодо «мовного» закону, спікер сказав, що фракція в цьому випадку «досить різноманітна».

«Від надто радикально налаштованих на захист української мови депутатів до тих, хто буде займати абсолютно протилежну позицію. Ви це самі бачите. Але більша частина, мені так здається, буде дотримуватися саме центристської позиції, і в цьому питанні так само» – уточнив Голова ВР.

Як повідомляв Укрінформ, 16 липня 2019 року в Україні набув чинності закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної».